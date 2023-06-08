Премьер Венгрии Виктор Орбан созывает совет обороны из-за ситуации в Украине. Он заявил, что с вечера "идут бои".

"Прекращение огня и мир было бы самым важным, но с сегодняшнего вечера в украинско-российской войне идут бои. Совет обороны собрался на рассвете. Для нас безопасность Венгрии - наш приоритет!", - написал Орбан в Twitter.

Hапомним, что российские военные телеграмм-каналы этой ночью массово писали о крупной атаке ВСУ на запорожском направлении в районе Орехова и Малой Токмачки. Но в Украине этих сообщений не подтверждают и не комментируют.

Также британская разведка сообщала, что ВСУ владеют владеют инициативой на большинстве участков фронта.

Война в Украине идет 470-й день. Мы следим за новостями 8 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 7 июня. После подрыва Каховской ГЭС в Днепр попало не менее 150 тонн смазки с риском дальнейшей утечки еще большего объема. Под угрозой уничтожения 333 вида животных и растений, некоторые экосистемы Украина может потерять навсегда. Эксперты, опрошенные The New York Times, считают, что Каховская ГЭС была взорвана изнутри. Версии про структурную неисправность или атаку извне они считают возможными, но маловероятными.

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