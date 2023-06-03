Министерство иностранных дел Украины объявило демарш Венгрии за публикацию карты Украины без Крыма. Провокационное видео было опубликовано на YouTube-канале правительства Венгрии.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своем официальном сайте.

"Венгрия должна прекратить провокации и придерживаться взятых на себя международных обязательств в рамках членства в ООН, ЕС и НАТО", - говорится в заявлении украинских дипломатов.

"По поручению МИД Украины временный поверенный Украины в Венгрии провел официальный демарш перед венгерской стороной", - сообщило ведомство.

Демаршем в дипломатии называется протестное заявление, адресованное представителю другого государства. Как правило, это касается вопросов конфликтного характера, которые не удается уладить путем консультаций.

Напомним, ранее Венгрия выступила за блокировку новых санкций в отношении России.

А недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет выиграть войну против РФ. В МИД Украины на это ответили, что европейские политики утверждали в прошлом году, что "у Украины нет шансов продержаться более 72 часов", и что "они ошиблись тогда, ошибаются и сейчас".