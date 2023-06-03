Публикация Венгрией карты Украины без Крыма вызвала демарш МИД Украины. Скриншот видео

Министерство иностранных дел Украины объявило демарш Венгрии за публикацию карты Украины без Крыма. Провокационное видео было опубликовано на YouTube-канале правительства Венгрии. 

Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своем официальном сайте.

"Венгрия должна прекратить провокации и придерживаться взятых на себя международных обязательств в рамках членства в ООН, ЕС и НАТО", - говорится в заявлении украинских дипломатов.

"По поручению МИД Украины временный поверенный Украины в Венгрии провел официальный демарш перед венгерской стороной", - сообщило ведомство.

Демаршем в дипломатии называется протестное заявление, адресованное представителю другого государства. Как правило, это касается вопросов конфликтного характера, которые не удается уладить путем консультаций.

Украина объявила демарш Венгрии

Напомним, ранее Венгрия выступила за блокировку новых санкций в отношении России.

А недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет выиграть войну против РФ. В МИД Украины на это ответили, что европейские политики утверждали в прошлом году, что "у Украины нет шансов продержаться более 72 часов", и что "они ошиблись тогда, ошибаются и сейчас".

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