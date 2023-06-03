Правительство Венгрии обнародовало ролик с призывом о скорейшем мире в Украине, в котором Крым изображен как часть территории России.

"Десятки тысяч детей остались сиротами, сотни тысяч домов разрушены, более десяти миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома, но война продолжается и может легко стать глобальной. Хватит войны! Только прекращение огня может положить конец разрухе, только мирные переговоры могут спасти жизни. Настало время для мира", – говорит диктор в ролике под звук воя сирен.

Эти слова сопровождаются кадрами с изображением детей и женщин-беженцев, танков, а также карты Украины, которая не включает территорию Крыма.

Ранее мы рассказывали, что крупнейшее международной агентство новостей и финансовой информации Reuters опубликовало материал, который проиллюстрировало картой, на которой Крым тоже был изображен частью России.

Также мы сообщали, что в 2021 году украинский государственный телеканал "Дом" в заставке одной из передач показал карту России с Крымом. Карта появилась в выпуске передачи "Русский дневник".