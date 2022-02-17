Крупнейшее международной агентство новостей и финансовой информации Reuters опубликовало материал, который проиллюстрировало картой. На карте Крым изображен частью России.

Соответствующий материал обнародован на сайте Reuters.

Называется статья "Russian gas threat in Europe" ("Российская газовая угроза в Европе" - перевод с английского), она по-прежнему доступна на сайте.

При этом одним из источников информации для карты указана российская транснациональная энергетическая компания "Газпром". Из этого можно сделать вывод, что скорее всего за основу взяли российскую карту.

На данный момент реакции украинских должностных лиц не последовало.

Напомним, на тот момент командующий Военно-морскими силами Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах заявил, что Украине никогда не удастся вернуть Крым. Также он сказал, что Украина не соответствует стандартам НАТО и стране для вступления в Альянс нужно решить ситуацию на Донбассе.

После этих скандальных заявлений Кай-Ахим Шенбах подал в отставку.

Также мы писали о том, что вещающий на неподконтрольные территории канал "Дом" показал карту с российским Крымом.