Силы обороны Украины владеют инициативой на большинстве направлений, несмотря на тяжелейшие бои на многих участках фронта.

Такое мнение высказывают в разведке Министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

"В условиях крайне сложной оперативной картины на многих участках фронта продолжаются ожесточенные бои. По большинству направлений инициатива принадлежит Украине", - говорится в сообщении разведки в Twitter.

Специалисты считают, что российским силам, вероятно, по-прежнему приказано как можно скорее вернуться в режим наступательных действий. Так, чеченские подразделения предприняли безуспешную попытку захватить город Марьинка неподалеку от Донецка, где линия фронта мало изменилась с 2015 года.

Британские эксперты отмечают и усложнившуюся ситуацию в связи с подрывом Каховской ГЭС и высоким уровнем паводка.

"Вплоть до 7 июня уровень паводка в низовьях Днепра продолжал расти после обрушения Каховской ГЭС, но, вероятно, начнет снижаться 8 июня. Обстрелы осложнили некоторые попытки эвакуации людей из затопленных районов", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня российские Telegram-каналы сообщали об атаке ВСУ на Запорожском направлении. В Украине этого не подтверждают.

А накануне в Минобороны Украины заявили, что на Бахмутском направлении ВСУ перешли из обороны в наступление.