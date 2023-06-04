Власти Венгрии удалили скандальный видеоролик с картой Украины без Крыма и выложили исправленное видео.

Соответствующие кадры появились на YouTube-канале венгерского правительства.

Отметим, что сначала видео с правильной картой Украины, где в составе страны присутствует Крым, было обнародовано не правительством, а появилось на Youtube-канале ведущего аналитика Szazadveg Foundation Андре Палоца. Впоследствии видео было удалено с его страницы и загружено на веб-ресурс правительства.

Никаких объяснений или извинений от правительства Венгрии пока не последовало.

Напомним, накануне правительство Венгрии обнародовало видеоролик с призывом о скорейшем мире в Украине, в котором Крым изображен как часть территории России.

В ответ Министерство иностранных дел Украины объявило демарш Венгрии и потребовало прекратить провокации.

Ранее мы рассказывали, что на днях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал не допустить наступления ВСУ, так как оно чревато огромными потерями. В украинском МИД ответили, что Украина пойдет на перемирие только после деоккупации всей своей территории.