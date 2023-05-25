В России теперь будут штрафовать за карты, на которых нет "новых регионов" - то есть, аннексированных в Украине территорий.

Закон приняла Госдума. В нем прописаны штрафы до миллиона рублей либо арест до 15 суток.

Собственно, то же самое будет в случае отсутствия на карте и каких-либо международно-признанных территорий РФ.

Напомним, ранее Госдума РФ приняла поправку о проведении "выборов" на оккупированных территориях Украины. Это поправка принята специально под "выборы" на аннексированных территориях, которые хотят провести 10 сентября.

О том как РФ готовит проведение этих "выборов" и кто в них будет участвовать мы подробно писали в отдельном материале. В "ДНР", "ЛНР", оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей будут избирать "депутатов" в местные "представительные" органы, в том числе "законодательные собрания" регионов. Кроме того, действующие "Народные советы республик" должны также избрать по представлению президента России Владимира Путина "глав" регионов.

Война в Украине идет уже 456-й день. Мы следим за новостями 25 мая в своем онлайне.