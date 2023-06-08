В России продолжают заявлять о том, что сегодня ночью отбили "масштабное наступление ВСУ". Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил главе Кремля Владимиру Путину о результатах ночного боя на запорожском направлении.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на командующего группировкой на запорожском направлении генерала-полковника Александра Романчука.

"Вчера вечером верховный главнокомандующий связывался с командующим войск военного округа, тот подробно доложил ему обстановку на нашем направлении. Сегодня утром начальник Генштаба доложил президенту о результатах ночного боя",— сказал Романчук.

Как утверждает Романчук, ВСУ потеряли ночью при попытке наступления более 30 танков, в том числе три "Леопарда".

Романчук также заявил, что ВСУ не удалось достичь эффекта внезапности наступления, а авиация открыла огонь по противнику еще на исходных позициях.

Российские телеграм-каналы сообщили об интенсивных боях в Запорожской области сегодня ночью. А министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждает, что ВСУ пытались прорваться на четырех направлениях в Запорожской области, но понесли потери и отступили.

Украина долго после появления этих сообщений наступление не подтверждала и ситуацию на южном участке фронта не комментировала.

Также западные СМИ сегодня написали о начале наступления ВСУ.

"Долгожданное украинское контрнаступление находится в активной фазе", - заявил американский телеканал ABC со ссылкой на близкого к Владимиру Зеленскому чиновника.

А военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке подтвердил наступление ВСУ в Запорожской области. К таким выводам он пришел, проанализировав фото- и видеозаписи с места боёв.

К вечеру замминистра обороны Украины Анна Маляр фактически подтвердила начало наступления ВСУ на юге.