Военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке подтверждает наступление ВСУ в Запорожской области. К таким выводам он пришел, проанализировав фото- и видеозаписи с места боёв.

По его данным, удар ВСУ наносят из-под Орехова на Пологи, Токмак и Васильевку - "именно там, где все и ожидали". Как отметил журналист, ночью ВСУ нанесли мощные удары ракетами и авиацией по Токмаку, Мелитополю и Пологам.

"Всё это говорит о том, что большое контрнаступление Украины уже идёт", — сказал Рёпке.

Ранее об интенсивных боях в Запорожской области с ночи сообщали российские военные телеграм-каналы. А министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждает, что ВСУ пытались прорваться на четырех направлениях в Запорожской области, но понесли потери и отступили.

Украина ситуацию на южном участке фронта не комментировала.

В то же время западные СМИ сегодня написали начале наступления ВСУ.

"Долгожданное украинское контрнаступление находится в активной фазе", - заявил американский телеканал ABC со ссылкой на близкого к Владимиру Зеленскому чиновника.