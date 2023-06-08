В ночь на четверг, 8 июня, украинские силы предприняли крупное наступление на юге Запорожской области.

Об этом пишет газета The New York Times.

Издание сообщает, что украинская армия перешла в наступление на двух фронтах в рамках операции, которая имеет высокие ставки для Киева и его западных союзников.

"Высокопоставленный представитель США заявил в четверг, что эта атака стала основным направлением долгожданного украинского контрнаступления.

Россия заявила, что ее силы выдержали украинское нападение с участием танков и бронетехники, заявив, что до сих пор она препятствовала попыткам Украины вернуть себе территорию. Киев молчал об усилении боев.

Эти атаки свидетельствуют о том, что украинские силы все активнее переходят в наступление, хотя остается неясным, являются ли атаки на российские позиции прелюдией к более крупному наступлению или знаменуют собой начало долгожданного контрнаступления, которое, по словам киевских генералов, они запланировали", – пишет издание.

The New York Times напоминает о важности этого наступления для перспектив западной помощи, которая "до сих пор была солидной, но не гарантированной в долгосрочной перспективе".

"Бюджет США на военную помощь, например, как ожидается, будет исчерпан примерно к сентябрю. Если украинской армии не удастся прорваться через российские минные полосы, танковые ловушки и траншеи, несмотря на поток помощи, поддержка Западом вооружения киевских сил может сократиться, а Киев может оказаться под давлением союзников, требующих начать серьезные переговоры о прекращении или замораживании конфликта", – говорится в публикации.

Напомним, сегодня газета The Washington Post сообщила, что ВСУ начали контрнаступление в Запорожской области.

Однако в украинском Генштабе опровергли информацию западных СМИ о начале наступления ВСУ.