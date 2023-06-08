Генеральный штаб ВСУ опроверг заявления американских СМИ, писавших со ссылкой на неназванных украинских чиновников и военных, о начале контрнаступления украинской армии.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"У нас нет такой информации. И мы не комментируем анонимные источники", - сказал агентству представитель украинского Генштаба.

Официально о начале полномасштабного наступления ВСУ ещё не объявлялось.

Сегодня российские телеграм-каналы сообщили об интенсивных боях в Запорожской области. А министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждает, что ВСУ пытались прорваться на четырех направлениях в Запорожской области, но понесли потери и отступили.

Украина долго после появления этих сообщений наступление не подтверждала и ситуацию на южном участке фронта не комментировала.

Также западные СМИ сегодня написали о начале наступления ВСУ.

"Долгожданное украинское контрнаступление находится в активной фазе", - заявил американский телеканал ABC со ссылкой на близкого к Владимиру Зеленскому чиновника.

А военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке подтвердил наступление ВСУ в Запорожской области. К таким выводам он пришел, проанализировав фото- и видеозаписи с места боёв.

К вечеру замминистра обороны Украины Анна Маляр фактически подтвердила начало наступления ВСУ на юге.