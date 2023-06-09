Россияне опубликовали видео якобы поражения зенитно-ракетной установки Iris-T в ходе наступления ВСУ в Запорожской области. Военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке считает его подлинным.

Об этом пишет BILD в материале "Поражение немецкой системы ПВО".

По оценке Рёпке, ВСУ потеряли немецкую систему ПВО, которая стоит 17 миллионов евро, совершив "серию фатальных ошибок":

ЗРК выдвинули слишком близко к линии фронта, всего в 26 км от нее. Он оказался в 40-километровой зоне досягаемости российского ударного беспилотника "Ланцет".

Предназначенный для Египта комплекс не перекрасили, сохранив светлый рисунок для маскировки в пустыне. По словам журналиста, "в украинском летнем лесу он стал не маскировочным, а скорее сигнальным цветом".

У комплекса Iris-T был отключен радар, а дополнительная защита, например, с помощью ЗРК Gepard, не была обеспечена.

Также Рёпке прокомментировал в Твиттере видео российских телеграм-каналов с кадрами как минимум одного Leopard 2A6 и многочисленных БМП Bradley, уничтоженных вчера к югу от Орехова.

"В соответствии с данными BILD, 47-я украинская механизированная бригада потеряла в течение дня не менее двух Leopard 2 и 13 Bradley", - отметил корреспондент.

Вчера Рёпке писал, что во время наступления южнее Орехова в Запорожской области ВСУ впервые применили немецкие танки Leopard-2.

А украинский телеграм-канал DeepState проанализировал публикуемые россиянами фото и видео эпизодов с поражением украинской военной техники и пришел к выводу, что ВСУ утратили не менее четырех БТР и по меньшей мере один Leopard 2A4.