Украинский Telegram-канал DeepState проанализировал публикуемые сегодня россиянами фото и видео эпизодов с поражением украинской военной техники.

Аналитики считают, что события происходили, скорее всего, в районе Малой Токмачки (там, как заявляли российские паблики, ВСУ атаковали российские позиции, что Украина официально не подтверждала).

"На видео видно, что поражение наносит именно артиллерия. По точкам поражения – почти все в серой зоне. Качество видео наталкивает на то, что съемка была с "Орлана" или ZALA", – говорится в сообщении.

По мнению аналитиков, украинская колонна была поражена из-за раннего обнаружения средствами аэроразведки россиян, которые готовились и ждали удара.

"Безвозвратные потери: не менее 4 БТР, по меньшей мере один Leopard 2A4", – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке заявил, что во время сегодняшнего наступления южнее Орехова в Запорожской области ВСУ впервые применили немецкие танки Leopard-2.

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