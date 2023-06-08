Имевшие место сообщения о наступлении украинских войск в Запорожской области были подтверждены спикером Сил обороны "Таврия" Валерием Шершенем.

По его словам, ВСУ имеют "локальные успехи" на Запорожском направлении.

"Это такие действия местного значения. На некоторых участках происходят подвижки и оживление. Среди активностей - идут бои за Большие Новосёлки", - говорит Шершень.

По его словам, россияне на этом направлении ведут активную оборону и перебрасывают дополнительные войска.

Шершень говорит, что подрыв Каховской ГЭС с последующим разливом Днепра ниже по течению никак не повлиял на планы ВСУ по Запорожскому направлению.

Шершень также подтверждает и продвижение украинских войск под Бахмутом.

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Ранее мы подводили итоги событий 7 июня. После подрыва Каховской ГЭС в Днепр попало не менее 150 тонн смазки с риском дальнейшей утечки еще большего объема. Под угрозой уничтожения 333 вида животных и растений, некоторые экосистемы Украина может потерять навсегда. Эксперты, опрошенные The New York Times, считают, что Каховская ГЭС была взорвана изнутри. Версии про структурную неисправность или атаку извне они считают возможными, но маловероятными.

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