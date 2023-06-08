Канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью итальянской Corriere della Sera заявил, что Западу нужно быть готовым еще долго помогать Украине.

"Россия стоит на своих самых высоких империалистических требованиях. Поэтому мы должны подготовиться к тому, что нам еще долго придется помогать Украине. И мы будем поддерживать Украину в достижении справедливого и прочного мира", - заявил Шольц.

Касательно послевоенных гарантий безопасности Украине он сказал:

"Пока речь идет о том, чтобы сделать все, чтобы помочь Украине защитить себя. Главная цель – справедливый мир и прекращение этой ужасной войны. Понятно, что в послевоенной ситуации Украине потребуются конкретные и надежные обязательства со стороны партнеров и союзников для повышения своей безопасности. Мы уже обсуждаем это с украинскими политиками и нашими ближайшими союзниками", - заявил Шольц.

По его словам, "всем ясно, что членство в Европейском Союзе возможно только после того, как будут соблюдены вступительные критерии", - заявил Шольц.

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