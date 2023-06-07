Война в Украине будет продолжаться в течение длительного времени.

Такое мнение высказал глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в интервью Associated Press.

"Будут дни, когда вы увидите много активности, и будут дни, когда вы увидите очень мало активности. Будут наступательные действия и действия обороны. Так что это будет бой вперед и назад в течение значительного периода времени", – сказал он.

На данный момент, по словам Милли, "боевые действия немного усилились".

Комментируя тему украинского наступления, Милли сказал, что Украина должна официально объявить, началась ли ее контрнаступательная кампания. Он добавил, что украинские войска готовы к этому бою.

"По нашим оценкам, украинские военные хорошо подготовлены ко всему, что они делают — они выбирают сражаться в наступательной борьбе или в обороне. Они хорошо подготовлены", — сказал он.

Между тем министр обороны Алексей Резников в апреле говорил, что война может закончиться в этом году.

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