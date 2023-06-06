Президент Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем папы римского Франциска кардиналом Маттео Дзуппи - главой посреднической миссии Ватикана по прекращению войны в Украине.

Об этом сообщает Офис президента.

Стороны обсудили ситуацию в Украине и гуманитарное взаимодействие в рамках реализации украинской формулы мира.

Зеленский акцентировал, что прекращение огня и заморозка конфликта не приведет к установлению мира.

"Враг воспользуется паузой для наращивания способностей и последующего наступления, для новой волны преступлений и террора. Россия должна вывести все свои войска с территории Украины в пределах ее международно-признанных границ", – подчеркнул Зеленский.

Он призвал Ватикан внести свой вклад в реализацию именно украинского мирного плана.

"Поскольку война идет на нашей территории, алгоритм достижения мира может быть только украинским", - отметил президент.

По данным СМИ, после Киева Дзуппи поедет в Москву на встречу с Путиным.

Напомним, 6 июня была разрушена дамба Каховской ГЭС. Как сообщили в Оперкомандовании "Юг", это произошло в результате подрыва российскими войсками. Сообщается, что разрушена только верхняя часть Каховской ГЭС, а подводная плотина уцелела.

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО по поводу разрушения Каховской ГЭС.

Он сообщил, что дамба была заминирована и взорвана россиянами, опровергнув все заявления РФ о Каховской ГЭС.