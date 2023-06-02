В соборе святого Петра в Ватикане мужчина выразил свой протест против войны в Украине тем, что забрался на главный алтарь храма практически абсолютно обнаженным. На нем были только носки и обувь.

Об это сообщает итальянское издание Il Messaggero.

Согласно информации издания, сотни людей стали свидетелями этого происшествия, некоторые из них успели снять протестующего без одежды на свои мобильные телефоны.

Жандармы, находившиеся поблизости, немедленно вмешались в ситуацию и заставили мужчину одеться. Затем они доставили его в жандармерию для допроса и установления личности. Однако перед этим мужчина успел заявить, что страдает от осознания того, что в войне в Украине под российскими бомбами гибнут дети.

Согласно сообщению издания, полиция сомневается в его психическом состоянии, так как он до крови расцарапал ногтями собственное тело.

Как писала "Страна", на днях блогер и фитнес-тренер из Украины Илона Чернобай устроила перформанс на красной дорожке Каннского кинофестиваля, появившись в платье цветов украинского флага и облив себя бутафорской кровью.

Также мы рассказывали, что украинская фотомодель Алина Байкова попыталась пройти на тот же Каннский кинофестиваль, но ее не пустила охрана. Причиной стала футболка 34-летней женщины с надписью на английском языке "[email protected] you Putin" (в переводе "Да пошел ты, Путин").