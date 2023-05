Украинская фотомодель Алина Байкова попыталась пройти на Каннский кинофестиваль, но ее не пустила охрана. Причиной стала футболка 34-летней женщины с надписью на английском языке "[email protected] you Putin" (в переводе "Да пошел ты, Путин").

О происшествии Байкова написала в своем Инстаграме.

Модель возмутилась тем, что реальной поддержки Украины на Западе нет.

"Меня арестовали и попросили покинуть дорожку, так как фестиваль не хочет заниматься политикой. Да, я и все наши люди хотят продолжать жить своей красивой жизнью. Но мы не можем! У нас отобрали нашу жизнь. Наших людей каждый день убивают россияне!.. Что происходит? и почему мы должны так страдать?" - сказано в посте.

По словам Байковой, украинцы устали от этой войны так же, как жители Запада устали о ней слушать.

В сети появилось видео, как модель пытается прорваться на фестиваль. Байкова надела сверху футболки плащ и начала его снимать перед журналистами и гостями фестиваля. Однако охрана заметила нецензурную надпись и не позволила женщине этого сделать. После короткой перепалки модель застегнула верхнюю одежду. Но пройдя несколько метров опять попыталась её снять. В итоге охранники так и не пропустили Байкову на фестиваль.

Cannes security blocks a protester wearing a dress in the colors of the Ukrainian flag reading "F--- You Putin" on the red carpet. https://t.co/R7oRWf957x pic.twitter.com/Xm4tmzOvLi