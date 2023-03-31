В Капитолии штата Кентукки собрались сотни протестующих, включая трансгендеров, когда законодатели-республиканцы голосовали за снятие вето на закон о запрете на смену пола для несовершеннолетних.

Об этом сообщает The Post Millenial.

В соответствии с законопроектом №150 сената Кентукки врачам запрещено проводить лицам моложе 18 лет гормональную терапию или другие виды лечения, подтверждающие гендер, а учителям - называть студентов-трансгендеров выбранными ими местоимениями.

Законопроект был принят контролируемым республиканцами законодательным органом в феврале, но губернатор-демократ Энди Бешир наложил на него вето, назвав документ нападением на трансгендерное сообщество. После наложения вето Бешир заявил журналистам, что родители должны иметь право принимать важные медицинские решения для своих детей.

29 марта законодатели вернулись в столицу штата Франкфорт на последние дни законодательной сессии 2023 года и отменили вето Бешира 29 голосами против 8. Затем вето было отменено в палате представителей 76 голосами против 23.

Во время голосования в здании Капитолия Франкфорта присутствовали трансгендеры, одетые в яркие костюмы сказочных персонажей. Они в агрессивной форме требовали называть их местоимениями, которые они сами себе выбирают.

Полиция штата Кентукки удалила нескольких протестующих, которые отказались хранить молчание во время слушаний в палате представителей, когда законодатели обсуждали отмену вето губернатора. Но некоторые не унимались и скандировали: "Транс-дети подвергаются нападению" и "Позор!"

В итоге их вывели из здания и арестовали.

Ранее мы сообщали, что на днях девушка-трансгендер Одри Хейл устроила стрельбу в школе города Нэшвилл.

Из-за действий Хейл погибли трое 9-летних детей и трое преподавателей.