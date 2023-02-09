В Шотландии убийца-трансгендер начала идентифицировать себя с младенцем и потребовала в тюрьме подгузники, пустышку и детское питание. Кроме того, она захотела, чтобы тюремный персонал держал ее за руку при выходе из камеры.

Об этом пишет Express.

36-летняя Софи Иствуд, ранее известная как Дэниел Иствуд, была приговорена к пожизненному заключению в 2004 году за убийство сокамерника.

Сообщается, что Иствуд - тогда еще Дэниел - был заключен в тюрьму в 2004 году за опасное вождение. За месяц до освобождения из Дамфрисского учреждения для молодых правонарушителей он задушил сокамерника Пола Элджи. За это ему дали новый срок.

В 2016 году на сеансе у психолога Дэниел (который был геем) вдруг понял, что идентифицирует себя как женщина в мужском теле, а не как гей.

Он сделал операцию по смене пола и четыре года прожил как женщина в тюрьме Полмонт в шотландском Брайтоне.

Источники издания сообщают, что "заключенная была сложной, манипулировала окружающими на протяжении многих лет, поэтому она все еще находится за решеткой после 17 лет лишения свободы".

Сейчас Итсвуд внезапно осознала, что она - младенец.

"Она решила, что "перейдет" из мужчины в женщину, что в наши дни становится все более распространенным явлением в тюрьмах. Но это, очевидно, что-то совершенно другое, и у шотландской тюремной службы нет протокола для работы с заключенными, которые решают, что они младенцы", - говорится в публикации.

Источники добавляют, что "Иствуд - сложный и умный человек, но она довольно требовательна к условиям тюрьмы и любит быть в центре внимания. Трудно понять, действительно ли она чувствует естественную склонность к тому, чтобы с ней обращались как с ребенком, или это просто своего рода поиск внимания".

В статье также говорится, что современные тюрьмы очень внимательно относятся к правам человека и их правовым последствиям, поэтому им уделяется должное внимание.

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