Правозащитники призывают освобождать от службы в ВСУ трансгендеров. Об этом пишет правозащитный ЛГБТ-центр "Наш свит" в Facebook.

По данным ЛГБТ-центра, диагнозы "транссексуализма" и "гендерной дисфории" означают полную непригодность человека к военной службе в случае, если они резко выражены или ограниченную пригодность в военное время, если они выражены умеренно.

То есть, медицинская комиссия при психбольнице должна определять у таких людей соответствующий диагноз и на этом основании освобождать людей от службы, считают правозащитники.

Как писала "Страна", Рада проголосовала за отсрочку от призыва для педагогов и ученых.

В сентябре 2022 года "Страна" публиковала текст приказа Минобороны об отсрочке обязательной постановки женщин на воинский учет.

Также Рада поддержала в первом чтении добровольный воинский учет для женщин.

Тем временем война в Украине продолжается уже 359-й день. Мы следим за новостями 17 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 358-го дня войны. На днях РФ применила новую тактику для ударов по Украине. Если ранее ночью использовались "шахиды", а уже затем шла ракетная атака, то теперь противник совершил ночью ракетные удары без БПЛА. При этом военные считают, что россияне планируют нанести новый массированный удар 23-24 февраля.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о том, что происходило в последние сутки.