На церемонии открытия чемпионата Европы по фигурному катанию в финском Эспоо упала на льду первая финская фигуристка-трансгендер Минна-Маария Антикайнен. По задумке организаторов она должна была прославлять равенство и разнообразие.

Видео падения появилось в Ютубе.

чемпионата Европы в Финляндии

Организаторы соревнований заявили, что церемония открытия соревнований 25 января пройдет под девизом "Просто будь собой" и будет "прославлять равенство и разнообразие".

59-летняя Минна-Маария Антикайнен (в прошлом - мужчина Маркку-Пекка Антикайнен) появилась на льду в коротком платье, сутулясь и побаиваясь набирать скорость, сделала весьма неловкий прокат с ласточкой, а при попытке зайти на прыжок лутц потеряла равновесие.

Она упала на лед и не смогла подняться, пока ей не помогла девушка-фигуристка, катавшаяся с флагом Финляндии.

Антикайнен занимается фигурным катанием с 50 лет, в ее репертуаре есть программы по мотивам сериала "Зена - королева воинов". Также она представала на льду в образах Нефертити, гейши и птицы Феникс.

В 2017 году Маркку-Пекка Антикайнен выиграл бронзу среди взрослых фигуристов-одиночников на неофициальном чемпионате мира в немецком Оберстдорфе, но ему не дали забрать приз из-за выступления в юбке. Сейчас Антикайнен определяет себя как гендерно нейтральную женщину. Фигурист владеет фермой.

К слову, на открывшийся конфузом чемпионат не были допущены российские фигуристы.

Ранее "Страна" сообщала, что Канада разрешила однополые дуэты в фигурном катании.

Также мы писали, что на Олимпиаде-2020 в Токио впервые выступила спортсменка-трансгендер Лорел Хаббард из Новой Зеландии. Она участвовала в турнире штангисток.