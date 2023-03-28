Стрельбу в школе города Нэшвилл (США), которая произошла вечером 26 марта, устроила девушка-трансгендер Одри Хейл, которая ранее училась в этой школе.

Об этом сообщает Associated Press.

Начальник полиции Нэшвилла Джон Дрейк идентифицировал Хейл как трансгендерную женщину. Она работала дизайнером и продавщицей в магазине.

По данным полиции, Одри Хейл действовала в одиночку. Мотивы ее действий уточняются.

Также местные СМИ публикуют видео проникновения Хейл в здание школы.

Напомним, погибло трое 9-летних детей и трое преподавателей. Стрелявшую 28-летнюю девушку обезвредила полиция. Ранее Ройтерс писало, что она была вооруженная двумя штурмовыми винтовками и пистолетом.

Также мы писали, что в США резко выросло число случаев массовой стрельбы. С начала 2023 года в Штатах произошло 104 случая массовой стрельбы. Количество случаев массовой стрельбы в стране с начала года увеличилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Кроме того, рассказывали, что в 2018 году в Нэшвилле вооруженный обнаженный мужчина открыл огонь по посетителям заведения. Погибли четыре человека.