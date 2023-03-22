В Ирпене под Киевом задержан 43-летний мужчина, стрелявший с балкона на 8 этаже.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов в своем телергам-канале.

Сообщается, что стрелка разыскали недалеко от места жительства. У него обнаружили стартовый пистолет и холодное оружие.

Злоумышленник пытался оказывать злостное неповиновение законному распоряжению полицейского, сообщает Небытов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве 29-летний парень погиб от взрыва гранаты рядом с детской площадкой.

Война в Украине продолжается уже 392-й день. Мы следим за новостями 22 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 391-го дня войны. Вдоль всей линии фронта на востоке идут интенсивные бои, оборона Бахмута продолжается. Штурмовые группы врага пытаются продвигаться из окрестностей в центр города, но Силы обороны работают и уничтожают их. В США сообщили, что работают над тем, чтобы доставить танки Abrams в Украину немного быстрее, чем ожидалось ранее. В свою очередь Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

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