Спецпосланник Ватикана по Украине кардинал Маттео Дзуппи сегодня приедет в Киев с двухдневным визитом.

Об этом сообщает 5 июня пресс-служба Ватикана.

"В ноте уточняется, что это инициатива, основной целью которой является углубленное выслушивание украинских властей о возможных путях достижения справедливого мира и поддержка жестов гуманности, способствующих ослаблению напряженности", - говорится в сообщении.

Напомним, Ватикан пытается стать посредником в урегулировании конфликта и недавно сформировал для этого миротворческую миссию, которую возглавил кардинал Маттео Дзуппи. Сообщалось, что он попытается встретиться по отдельности с президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Ранее мы писали, что в середине мая в Ватикане заявили о том, что Москва и Киев согласились принять спецпосланников, чтобы обсудить перемирие.

Также Ватикан призвал Совет Европы принять меры для установления окончательного и справедливого мира в Украине.

Однако президент Владимир Зеленский, комментируя инициативы Ватикана по мирному урегулированию, заявил, что Украина не нуждается в посредниках для переговоров с Россией. По мнению Зеленского, урегулирование в Украине должно выстраиваться только на основе мирной формулы, которую предложил Киев.