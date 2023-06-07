Украина пытается добиться от НАТО четких обещаний о принятии в Альянс в итоговом заявлении саммита в Вильнюсе, который запланирован на 11-12 июля.

Очевидно, в Киеве хотели бы получить приглашение присоединиться к НАТО, даже несмотря на продолжающуюся войну, во время которой, как все признают, в Альянс Украину не примут.

"Мы понимаем, что мы не будем членами НАТО, пока идет эта война. Не потому что не хотим, а потому что это невозможно", - сказал президент Украины на пресс-конференции после переговоров с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве.

Вместе с тем украинское руководство хочет услышать от НАТО документально зафиксированное однозначное обещание, что после войны страну возьмут в блок (причем без выполнения плана действий по подготовке к членству в НАТО). А до тех пор Киев хочет получить некие гарантии безопасности.

Президент Зеленский угрожает даже не поехать в Вильнюс, если Альянс не пойдет Украине навстречу.

Какое по итогу решение примет Альянс на саммите относительно приглашения Украины в НАТО, может иметь большое занижение для хода войны, сценариев и сроков ее окончания.

Подробности - в статье "Страны".

Язык ультиматумов

По мере приближения июльского саммита НАТО из Киева звучат недвусмысленные заявления об ожиданиях от вильнюсского форума. Украинское руководство, по сути, требует от НАТО четких ответов на два вопроса: когда Украина получит членство, причем без каких-либо условий, и как Альянс будет поддерживать страну до вступления в блок. При этом в Киеве, похоже, смирились с тем, что до окончания войны с Россией Украину в НАТО не примут.

Во всяком случае пока из стран - членов блока звучат именно такие заявления. Например, о невозможности скорого приглашения Украины сказали министр обороны Великобритании Бен Уоллес и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая назвала и причину: продолжающиеся военные действия.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Украина "прекрасно понимает, что не станет членом НАТО, пока идет война с Россией".

"Не потому что не хотим, а потому что это невозможно", – отметил украинский лидер на пресс-конференции после переговоров с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве 2 июня.

Но это не значит, что руководство Украины не будет уже сейчас ставить вопрос о получении членства после войны. И эти призывы к НАТО могут принимать даже ультимативную форму.

Так, Зеленский в интервью The Wall Street Journal, опубликованном 3 июня, дал понять, что не поедет на саммит в Вильнюсе, если там не прозвучат обещания принять Украину в Альянс в послевоенный период.

"Если нас не видят [в рядах НАТО] и не дадут нам какой-нибудь сигнал в Вильнюсе, я думаю, Украине нечего делать на этом саммите", - сказал Зеленский.

Более того, принять страну в Альянс нужно без выполнения ПДЧ. О таком требовании заявил 3 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, назвавший план действий "механизмом, который себя изжил и не должен применяться к Украине".

До принятия же в НАТО Киев хотел бы получить некие документальные гарантии безопасности от стран - членов Альянса. Как пояснил на упомянутой пресс-конференции с эстонским президентом Зеленский, проукраинская коалиция отреагировала на агрессию России санкциями, поставками оружия Киеву, значительной финансовой помощью и т.д. Однако это не сведено в некий документ, хотя и применяется в реальности.

"Если мы хотим иметь гарантии на бумаге, то должно быть четко указано, что эти гарантии безопасности действуют для Украины, пока страна не получит главных гарантий безопасности, а именно – членства в НАТО", – обозначил Зеленский еще одно требование Киева.

"Украинское руководство ищет какой-то компенсационный пакет - в виде то ли гарантий безопасности, то ли конкретных сроков вступления страны в НАТО. Это решение пришло с пониманием и публичным признанием, что, несмотря на все усилия Киева и сочувствующих партнеров, членство в Альянсе пока из-за войны не предвидится. Украине нужно что-то существенное, чтобы вильнюсский саммит не стал новым символом неудачи. Президенту нужен какой-то документ, фиксирующий новые обязательства, но не наподобие будапештского меморандума", - говорит политолог Руслан Бортник "Стране".

Жесткость украинских заявлений вполне понятна, считает политический эксперт и телеведущий Дмитрий Спивак.

"С 2008 года НАТО возит нас по кругу. Так что жесткая риторика Зеленского и других представителей украинской власти абсолютно справедлива. Нам нужны четкие ответы и понимание собственных перспектив", - комментирует Спивак "Стране".

Израильская модель

Что готовы предложить западные союзники, пока неясно, если брать во внимание официальные заявления. Понимание того, что одних заявлений об "открытых дверях" в НАТО для Украины уже мало, вроде бы есть. Нужна какая-то компенсация "нашей неспособности предоставить Украине полное членство в НАТО в настоящее время", заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Как утверждает американское издание Politico, восточноевропейские страны снова в авангарде оказания поддержки Украине теперь уже в плане вступления в Альянс. Их позиция заключается в том, чтобы дать Киеву реальную надежду в этом вопросе.

Тогда как их западноевропейские коллеги предлагают отложить разговор по существу на послевоенное время.

И пока похоже, что именно эта позиция преобладает, так как ее придерживается Вашингтон.

Что обсуждается в западной прессе: создание совета НАТО - Украина, чтобы ускорить предоставление помощи Киеву, а также гарантии безопасности прежде всего со стороны США по израильской модели (то есть максимальное сотрудничество в области безопасности и поставки оружия без формальных обязательств участия в войне в случае нападения на Украину). В принципе это похоже на то, что Украина имеет сегодня, но может получить документальное оформление.

Как считает бывший министр иностранных дел Константин Елисеев, Запад будет двигаться в этом направлении, уходя от обещаний скорого членства. По факту это усложнит ситуацию для Украины, которая нацелена на вступление в Альянс чем скорее, тем лучше.

"Там, где двусторонние или многосторонние гарантии безопасности, тем меньше мест для членства Украины в НАТО. Кто и что бы ни говорил, что это не так", - написал Елисеев в своем телеграм-канале.

По его словам, опыт Израиля не вариант для Украины, хотя бы потому, что враги у первого "другой весовой категории", чем Россия. Кроме того, опыт ближневосточного конфликта, напротив, подтверждает, что противостояние может продолжаться десятилетиями. Однако предоставление членства в НАТО Киеву позволит "одним шагом решить то, что не решается уже полстолетия на Ближнем Востоке".

"Одни двусторонние или многосторонние гарантии безопасности для Украины не гарантируют крепкий мир, безопасность и стабильность и не отобьют у Кремля его неоимперские аппетиты, а, напротив, будут вечным раздражителем для России. Возможно, они и смогут сработать на краткосрочную перспективу как механизм усиления военных возможностей Украины на оперативном уровне, но на стратегическом уровне речь должна идти только о пути к членству в НАТО", - полагает Елисеев.

Хотя, возможно, Зеленскому просто не оставят выбора. Киев остается критически зависим от помощи Запада, пространства для маневра у него мало. Остается соглашаться на предложения западных союзников и надеяться вернуться к вопросу членства в НАТО в будущем.

"Позиция Запада относительно нежелания давать четкие гарантии Украины по вступлению в НАТО в том числе объясняется и раздумиями о возможности договоренностей с РФ относительно прекращения войны в Украине. Хорошо известно, что Москва настаивает на нейтральном статусе Украины, прямо заявляя, что пока не будет достигнута эта цель, то война будет продолжаться. И по этой же причине на гарантиях вступления настаивает украинская власть - это рассматривается как предохранитель от возможных договоренностей Запада и РФ. Поэтому, поменяется позиции Запада относительно гарантий вступления Украины в Альянс или нет, будет иметь важное значение с точки зрения перспектив войны в Украине. И это мы увидим уже на ближайшем саммите. При этом стоит отметить, что сторонников принятия Украины в НАТО после окончания войны сейчас больше, чем раньше. Даже Киссинджер, который всегда был за нейтральную Украину теперь поменял свою точку зрения и считает, что принятие Украины в Альянс резко снизит вероятность новой войны между Украиной и РФ. В том числе и за счет контроля над действиями Киева со стороны союзников по НАТО. Но пока нет четких признаков, что эта точка зрения становится преобладающей в ключевых западных столицах. И позиция РФ в этом играет не последнюю роль. Полностью закрывать двери для переговоров на Западе пока не хотят. Но до саммита еще есть время. Может быть что-то и поменяется", - сказал "Стране" источник в дипломатических кругах.