Швеция выполнила все свои обязательства для присоединения к НАТО.

Об этом заявил в воскресенье, 4 июня, генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг после переговоров в Турции с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Трансляция пресс-конференции Столтенберга в Анкаре опубликована на сайте НАТО.



"Мы обсудили приближение Швеции к членству в Альянсе. Турция имеет законные опасения в области безопасности, ни один член НАТО не сталкивался с таким количеством террористических атак. Швеция сделала все, чтобы ответить на эти опасения Турции", - сказал Столтенберг.

Столтенберг напомнил о новых поправках в конституцию Швеции, снятии эмбарго на оружие и об усилении сотрудничества в борьбе с терроризмом - в частности, против Рабочей партии Курдистана.



"Важное законодательство по борьбе с терроризмом вступило в силу несколько дней назад. Поэтому Швеция выполнила свои обязательства", - добавил генсек НАТО.

По его словам, Стокгольм и Анкара с 12 июня проведут новые консультации по вступлению Швеции в НАТО.

Отметим, что, как пишет турецкое издание Star, переговоры Столтенберга и Эрдогана в Турции проходили в закрытом для прессы режиме.

Напомним, еще в начале года у Эрдогана заявляли, что Анкара не пойдет ни на какие уступки для вступления Швеции в НАТО.

В феврале об этом говорил и сам президент Турции Эрдоган.

Однако в марте глава МИД Турции Мевлют Чавошоглу сказал, что Анкара может одобрить заявку на вступление Швеции в НАТО до июльского саммита Альянса.

А недавно в Гетеборге более двух тысяч человек вышли на протесты против вступления Швеции в НАТО.