Украина продолжает выдвигать требования в преддверии июльского саммита НАТО в Вильнюсе. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина должна вступить в Альянс без плана действий по членству - необходимого для многих этапа.

Об этом министр сообщил на пресс-конференции с главой МИД Эстонии Маргусом Тсахкной.

"Мы считаем, что ПДЧ больше не должен считаться элементом на пути к членству. Это механизм, который себя изжил и не должен применяться к Украине", - заявил он.

Кулеба добавил, что без Украины невозможно защитить евроатлантическое пространство, поэтому членство Киева в Альянсе является неизбежным.

Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на саммите Альянса Украина ждет четкого обещания принять ее в НАТО после завершения войны. Но произойдет ли это, он не знает. И допустил, что Киев присутствовать на мероприятии откажется.

Тем временем война в Украине идет 465-й день. Мы следим за новостями 3 июня 2023 года в своем онлайне.

Накануне редакция подвела итоги минувшего дня: "Цели ракетных ударов по Украине, Байден переступает "красные линии Путина", "минная крепость" на юге".

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