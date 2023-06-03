Киев не будет присутствовать на саммите НАТО в Вильнюсе, если там не прозвучит обещаний принять Украину в Альянс после войны.

"Мы понимаем, что не будем в НАТО или каком-либо мощном оборонительном союзе в течение этой войны. Но скажите мне, сколько жизней стоит одна фраза на Вильнюсском саммите: "Украина будет в НАТО после этой войны"?" - спросил Зеленский.

"Если нас не видят [в рядах НАТО] и не дадут нам какой-нибудь сигнал в Вильнюсе, я думаю, Украине нечего делать на этом саммите", - добавил президент в беседе с журналисткой WSJ.

На вопрос, решится ли Альянс на такую формулировку, он ответил: "Я не знаю".

Война в Украине идет 465-й день. Мы следим за новостями 3 июня 2023 года в своем онлайне.

Накануне редакция подвела итоги минувшего дня: "Цели ракетных ударов по Украине, Байден переступает "красные линии Путина", "минная крепость" на юге".

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