Страны НАТО исчерпали свои запасы боеприпасов.

Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг в интервью Bloomberg.

В связи с этим генсек НАТО призывает страны-члены блока как можно скорее увеличить свои расходы на Альянс до минимум 2% ВВП и подписать больше контрактов с оборонными компаниями.

"Что нам действительно нужно, так это подписание контрактов, потому что тогда промышленность будет готова инвестировать и наращивать производство. На данный момент союзники истощили запасы, чтобы иметь возможность поддерживать Украину - это не устойчивый путь, поэтому нам нужно нарастить производство, чтобы выполнить эти новые и более амбициозные цели", - сказал Столтенберг.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что проблемы с цепочками поставок не дают американским производителям оружия производить больше ракет GMLRS и установок HIMARS для Украины и для пополнения запасов в США.

Кроме того, как сообщало издание The Washington Post, США испытывают дефицит артиллерийских снарядов всех видов.

А по данным The Evening Standard, и у Великобритании запас боеприпасов "опасно низок" из-за войны в Украине.