Президент Румынии Клаус Йоханнис призвал лидеров Молдовы и Украины не строить иллюзий о скором вступлении в ЕС.

Он заявил об этом на саммите Европейского политического сообщества.

"Не должно быть иллюзий, эти процедуры очень сложны. Может возникнуть впечатление, что они никогда не закончатся, но это - необходимые вещи. Если все будут усердно работать, этого можно достичь за несколько лет, но посмотрите на Балканы, где были взлеты и падения. Я надеюсь, что Молдова останется на постоянном подъеме", - сказал Йоханнис в ходе брифинга на саммите.

"Это особенно важный саммит для всего континента, а также для нынешнего недавно установленного формата. Уверен, что поддержка демократических государств будет продолжаться для Молдовы, Украины и всего региона, усиливая их безопасность, что также будет означать укрепление безопасности всей Европы", - добавил президент Румынии.

Ренее "Страна" приводила слова президента Франции Макрона, который заявил, что быстрое вступление Украины и других стран в ЕС приведет к огромным проблемам для Европы.

А канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина вступит в ЕС после завершения войны.