Украина, Молдова и Балканские страны должны войти в Евросоюз "не торопясь", а их немедленное вступление в ЕС приведет к огромным проблемам для Европы.

Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в Братиславе на геополитическом форуме Globsec.

"Наш Европейский Союз не был предназначен для расширения, поэтому нам нужен очень важный момент для прояснения. Да, он должен расширяться и переосмысливаться, он, несомненно, должен быть инновационным, чтобы изобрести несколько форматов. Но было бы ошибкой сказать: "Расширение ЕС - это наша обязанность и наш геополитический интерес, нужно немедленно включить туда Молдову, Украину и Балканские страны", а потом уже думать, какие нужно провести реформы. Такой подход приведёт к катастрофе, потому что мы ослабим Европу", - предупредил Макрон.

Кроме того, Макрон, который в 2019 году считал, что НАТО находится в состоянии "смерти мозга", заявил, что президент России Владимир Путин "разбудил его сильнейшим электрошоком", вторгшись в Украину.

"Сегодня нам нужно всеми силами помочь Украине провести эффективное контрнаступление", - заявил глава французского государства.

"Это важно. Это то, что мы делаем. Мы должны активизировать это, потому что на карту в ближайшие месяцы поставлена сама возможность избранного и, следовательно, прочного мира", - добавил он.

Напомним, в апреле Европарламент и Верховная Рада провели первое совместное заседание в рамках движения Украины к членству в Евросоюзе. Теперь каждый украинский законопроект будет анализироваться на соответствие европейским нормам.

Ранее мы анализировали, как Украина движется к переговорам о членстве в Евросоюзе.