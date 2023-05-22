Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Сербия не может рассчитывать на вступление в ЕС при сохранении тесных отношений с Россией.

Об этом он сказал 22 мая на заседании глав МИД стран - членов ЕС.

"Сербия должна понять, что тесные отношения с Россией несовместимы с европейским путем этой страны", -от метил он по итогам заседания министров иностранных дел Евросоюза.

Боррель также потребовал от Сербии быстрого выполнения требований о нормализации отношений с Республикой Косово.

Также он напомнил, что в список кандидатов в члены ЕС входят пять балканских стран.

Сербия подала заявку на вступление в ЕС в сентябре 2009 года. 1 марта 2012 года страна получила официальный статус государства - кандидата на членство в Евросоюзе.

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи заявлял, что Сербия должна ввести санкции против России для того, чтобы вступить в Европейский союз.

На днях Боррель говорил, что Евросоюз должен принять жесткие меры против перепродажи Индией российской нефти в Европу в виде топлива.