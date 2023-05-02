В Брюсселе, 2 мая, состоялась встреча между президентом Сербии Александаром Вучичем и премьер-министром Косово Альбином Курти, где они обсудили продолжение переговоров по плану нормализации отношений, который поддерживает Евросоюз.

Об этом сообщает агентство AP.

Одной из основных тем встречи стало принятие решения относительно более 1600 человек, которые считаются пропавшими без вести со времен войны 1998-99 годов. Косово обвиняет Сербию в том, что она скрывает их местонахождение.

Также на встрече обсуждался проект устава о создании Сообщества муниципалитетов с сербским большинством в Косово, что было важным требованием Сербии. Без решения этого вопроса прогресс в переговорах между Белградом и Приштиной невозможен, как заявляет Белград.

Предыдущая встреча лидеров Сербии и Косово состоялась в феврале, где они согласились на план прекращения многомесячного политического кризиса, предложенный Евросоюзом. В марте на саммите в Северной Македонии Белград и Приштина достигли договоренностей по реализации этого плана.

Однако только некоторые из договоренностей, достигнутых между двумя странами в ходе 12-летних переговоров при поддержке ЕС, были выполнены.

Напомним, в феврале Вучич назвал тяжелыми переговоры в Брюсселе, посвященные принятию франко-германского плана урегулирования отношений между Белградом и Приштиной.

При этом Сербия может изменить свое отношение к территориальной целостности Украины из-за нейтральной позиции Киева во время голосования по вступлению Косова в Совет Европы.

Ранее Европарламент одобрил безвиз для Косово с января 2024 года.