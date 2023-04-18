Европарламент утвердил визовую либерализацию с Косово с 1 января следующего года. Решение принималось без голосования.

Об этом говорится в сообщении Европарламента.

Гражданам Косово будет разрешено путешествовать в ЕС – а гражданам ЕС в Косово – без оформления виз сроком до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. После того как закон вступит в силу, весь регион Западных Балкан будет иметь режим путешествий, подобный Шенгенской зоне.

"После многих лет ожидания Косово стало последней страной в регионе Западных Балкан, которая присоединилась к нашему безвизовому режиму. Это, наконец, дает возможность жителям Косово легко путешествовать, посещать родственников и вести бизнес в ЕС. Но более того, эта веха также является важным фундаментом для будущего и все более тесного сотрудничества между ЕС и Косово", – сказал докладчик Европарламента Тейс Ройтен.

В среду, 19 апреля, соответствующий акт будет подписан в Страсбурге.

Косово является потенциальным кандидатом на вступление в Евросоюз и в одностороннем порядке провозгласило свою независимость в феврале 2008 года. Сейчас его независимость не признают пять стран-членов ЕС (Кипр, Греция, Румыния, Словакия и Испания).

Европейский парламент поддерживал либерализацию визового режима с Косово с 2016 года, после того как Еврокомиссия заявила, что Косово соответствует критериям дорожной карты.

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