Евросоюз намерен пересмотреть правила приостановки действия безвизового режима въезда в ЕС для граждан третьих стран из-за многочисленных попыток остаться в Европе.

Об этом сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

По ее данным, в 2022 году порядка 200 тысяч граждан разных государств, воспользовавшись правом на безвизовый въезд, подали прошения на получение статуса беженца в странах ЕС.

"Миллион человек подали прошения на предоставление статуса беженца… Из них 20% прибыли из стран, с которыми действует безвизовый режим. Это злоупотребление системой. Я готова приступить к пересмотру механизма приостановки безвизового режим", – сказала Йоханссон на пресс-конференции в Брюсселе.

В сентябре 2021 года в Европейском союзе уже поднимали вопрос отмены безвизового режима для Украины по той же причине.

Ряд стран Евросоюза (в первую очередь Германия, Франция и Италия) предложили отменить безвизовый режим для Украины, Молдовы, Грузии и стран Западных Балкан, так как граждане этих стран пользуются безвизовым режимом, чтобы незаконно проживать в ЕС и массово подают ходатайства об убежище.

Ранее сообщалось, что Евросоюз решил лишать безвизового режима страны, которые занимаются продажей гражданства.