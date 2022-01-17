Европейский союз зафиксировал, что островное государство в Тихом океане Вануату занимается продажей паспортов. В результате чего в ЕС приняли решение наказывать целые страны за торговлю гражданством. Меду тем, и за другими схемами "гражданство в обмен на инвестиции" Европа пристально следит.

Об этом сообщает издание "BBC News" со ссылкой на программный документ Евросоюза.

На рынке "золотых паспортов" такого формата удостоверения оцениваются в 25 млрд долларов в год. В Европе паспорт стоит от 500 тыс. долларов и почти всегда требует проживания и проверки происхождения денег, то на островах Карибского моря и Тихого океана за гражданство просят 100-150 тысяч.

Страны Запада обеспокоен тем, что схемы такого рода идут на пользу злоумышленникам и используются также для ухода от налогов.

"Больше других это не нравится Европе, поскольку в Старом Свете благодаря Шенгенскому соглашению стерты границы между тремя десятками стран самого крупного и богатого политического союза на планете с населением в полмиллиарда человек", - считает "BBC News".

"Некоторые страны целенаправленно рекламируют свое гражданство как способ получить безвизовый доступ в страны Евросоюза, - говорится в программном документе ЕС. - Зачастую этим пользуются богатые граждане безвизовых стран, чтобы обойти требования и проверки, предусмотренные Шенгенским соглашением, включая те, что призваны пресечь отмывание денег и финансирование терроризма".

В "BBC News" пишут, что "Евросоюз судится с собственными членами Мальтой и Кипром, требуя ужесточить условия предоставления гражданства в обмен на инвестиции. А с третьими странами ему церемониться не надо, достаточно пригрозить отменой безвизового режима. В 2019 году Еврокомиссия поставила на контроль инвесторские схемы в Молдове, Черногории и Албании, а также пообещала следить, не придумают ли чего подобного новые безвизовые страны вроде Украины или Грузии. Молдова быстро отменила свою программу - одну из самых доступных в мире".

Однако все еще ни разу Евросоюз не отменял безвизовый режим. Вероятно, всему есть предел, сейчас Еврокомиссия приняла решение наказывать всю страну за продажу гражданства.

Первым государством, которое ЕС планирует наказать, стало островное государство в Тихом океане Вануату, чей паспорт открывает границы 130 стран и стоит 130 тыс. долларов. Заказать, оформить и получить его можно дистанционно и за кротчайшие сроки. Между тем, за последние 8 лет гражданами Вануату стали 10,5 тысячи инвесторов, а отказали только одному.

"Мы уважаем суверенитет третьих стран в вопросах гражданства, однако не позволим использовать право безвизового въезда в ЕС как приманку для инвестиций в обмен на паспорт", - заявила Еврокомиссия в свое предложении лишить Вануату безвизового въезда.

В связи с этим, комиссия ЕС предложила 27 странам Евросоюза приостановить действие безвизового соглашения. Если они дадут своем соглашение, то после 2 месяцев переходного периода все, кто получил паспорт Вануату после 2015 года, - потеряют право безвизового въезда в ЕС.

Ранее мы писали о том, что власти Кипра решили ликвидировать программу получения гражданства страны через инвестиции в экономику страны. Получить "золотой паспорт" с 1 ноября 2021 года стало невозможно.

Также "Страна" разбиралась, как работает черный рынок "корочек" в странах ЕС.