С октября дивизион зенитно-ракетных комплексов IRIS-T уничтожил более 60 воздушных целей в украинском небе.

Об этом сообщил Командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

"Помните, у нас есть уже второй (дивизион). Благодарим немецких коллег", - написал он в Telegram.

Напомним, в конце апреля Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, в который вошел второй зенитно-ракетный комплекс IRIS-T.

По данным Минобороны ФРГ, Украина получит в 2023 году три обещанные немецкие системы ПВО IRIS-T.

Война в Украине продолжается уже 434-й день. Мы следим за новостями 3 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 433-го дня войны. Продолжаются бои за Марьинку, Авдеевку и Бахмут. По оценкам Белого дома, Москва потеряла в боях за Бахмут убитыми и ранеными 100 тысяч солдат. По словам представителя Байдена Джона Кирби, из них более 20 тысяч солдат погибли, примерно половина была из ЧВК "Вагнер".

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