Украинские военные продолжают вести активные боевые действия в районе Бахмута, войска РФ перешли к обороне города. Также имеют определенные успехи в Донецкой и Запорожской областях. Наступательные действия идут по меньшей мере на четырех участках фронта.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По данным ISW, украинские войска продвинулись на 1,2 километра в ходе продолжения наступательных операций под Бахмутом.

Также ВСУ ведут ограниченные контрнаступательные операции на западе Донецкой области вблизи границы Донецкой и Запорожской областей. Отмечается, что украинские военные достигли тактических успехов на этих направлениях.

Аналитики пишут, что вчера украинские войска продолжили наземные атаки на Западе Запорожской области.

Минобороны РФ заявило, что им удалось отбить ограниченные и локализованные наземные атаки ВСУ в районе Кременной, отмечает ISW.

Кроме того, в институте сообщают, что украинские официальные лица прямо признались, что ожидают потерь техники во время контрнаступательных операций.

Аналитики ISW считают, что структура российского командования, отвечающего за войну в Южный фронт, является нечеткой. Эксперты путем анализа публичной информации пришли к выводу, что за это направление отвечают генералы Романчук, Теплинский, Кузовлев и Герасимов.

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