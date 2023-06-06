Минобороны РФ утверждает, что российская армия контролирует Берховку к северо-западу от Бахмута, а также что "все атаки ВСУ на этот населенный пункт и Клещеевку отбиты".

Об этом пишут российские СМИ.

"Населенный пункт Берховка в районе Артемовска (то есть Бахмута - Ред.) находится полностью под контролем российских войск, сообщили в Минобороны. В ведомстве отметили, что сообщение об оставлении войсками РФ Берховки не соответствует действительности", - пишут российские медиа.

Между тем на днях куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщал, что армия РФ отошла с части позиций в Берховке.

При этом ни Украина, ни Россия этого официально не подтверждали. В опубликованном Киевом списке населенных пунктов, где продвинулись ВСУ под Бахмутом, также Берховки не было.

Российские паблики с утра написали, что в селе находятся российские войска.

Накануне сам Владимир Зеленский подтверждал продвижение ВСУ под Бахмутом и в Донецкой области.

Напомним, еще в мае, после контрудара украинской армии на флангах, россияне отошли к Берховскому водохранилищу "с целью повышения устойчивости обороны", как заявили в минобороны РФ. Этот водоем находится южнее Берховки.

На прошлой неделе командование украинской армии заявило, что ВСУ взяли паузу в наступлении на флангах к западу от Бахмута.

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