Западные СМИ продолжают писать о боях в Запорожской области, где предположительно ВСУ потеряли машины "Брэдли" и танк "Леопард".

Politico сообщает, что "контрнаступление Украины набирает обороты, но встречает жесткое сопротивление России".

Washington Post пишет, что "за 36 часов с начала контрнаступления Украины политическое или военное руководство страны не сообщило о каких-либо значительных успехах, что указывает на то, что этот этап войны, вероятно, будет намного сложнее, чем аналогичные кампании прошлой осенью".

В предыдущих операциях, сообщает издание, "Киев использовал слабости российской обороны - в том числе перегруженные линии снабжения - для возвращения территории в Харьковской и Херсонской областях".

При этом высокопоставленный представитель западной разведки сообщил WP, что на данный момент Украина "сдерживает свою основную огневую мощь" и крупный удар пока не наносился.

Onet, польский информационный портал, приводит мнение генерала Мечислава Бенека, бывшего замкомандующего стратегическими силами НАТО. Он считает, что на Запорожье наносятся "пробные удары, в которых задействованы не все силы. Они будут введены на участке, где контрнаступление будет иметь наибольшие шансы на успех".

При этом генерал считает, что приоритетной целью для ВСУ может быть не юг, а Донбасс, поскольку шансов вернуть Крым у Киева, по его утверждению, нет.

"На мой взгляд, для украинцев главная цель, которую нужно достичь, это отвоевание всего Донбасса. Для них это был бы военный и психологический успех. Он поставит их в выгодное положение в случае любых мирных переговоров. На мой взгляд, украинская сторона осознает, что шансов вернуть Крым в настоящее время нет", - заявил Бенек.

Также он говорит, что "сейчас у русских на передовой очень хорошая и отлично оснащенная армия, поэтому контрнаступление будет очень сложной задачей".

Напомним, по данным Институт изучения войны, ВСУ продолжают наступать на четырех участках фронта.

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