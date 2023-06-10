Украинские военные записали видео того самого боя в Запорожской области, где, по ряду данных, ВСУ потеряли несколько машин "Брэдли" и танк "Леопард".

Кадры сделаны с украинской стороны. На них видно, что одна из БМП ведёт огонь по противнику, пока остальные пытаются эвакуироваться.

Также на видео заметен взрыв - судя по всему, одна из машин наехала на мину либо в нее был прилет.

Украина этих потерь не подтверждала. В то же время западные эксперты считают более ранние кадры этого боя достоверными.

Так, военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке заявил, что ВСУ в ходе своих первых ударов на запорожском направлении за один день потеряли два танка Leopard 2 и 13 БМП Bradley.

По его данным, уничтожение колонны западной техники 47-й механизированной бригада ВСУ произошло в 3,5 км к югу от села Малая Токмачка.

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