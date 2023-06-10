Украинское командование будет сообщать о взятии населенных пунктов после того, как ВСУ закрепятся там. И не будет "на каждое видео и пост оправдываться".

Это следует из сообщения заместителя министра обороны Анны Маляр.

Она предлагает "ради помощи нашим войскам узнавать об освобождении того или иного населенного пункта не в момент действий там ВСУ, а уже после их закрепления".

Также, по словам Маляр, нужно "пережить информационные атаки врага с разными провокационными вбросами по ведению боевых действий".

Отметим, что с фронта поступает в последнее время все больше кадров с предположительно подбитой на Запорожском направлении украинской техникой. Западные СМИ пишут о начавшемся контрнаступлении на юге и первых потерях ВСУ.

Также идут сообщения, что украинские силы вошли в отдельные села, и там идут бои.

Украина начала контрнаступления не подтверждала, как и подлинности видео с пораженными "Леопардами" и "Брэдли".

Однако сегодня Владимир Зеленский пообещал, что скоро все ощутят результаты контрнаступления ВСУ.