Появилось видео из Благодатного Донецкой области откуда, как писали вчера российские паблики, вышли подразделения армии РФ, чтоб не попасть в окружение. Теперь в селе уже украинская армия.

Видео публикует 68-я отдельная егерская бригада имени Олексы Довбуша.

Село находится южнее Великой Новоселки на так называемом Времьевском выступе, в районе которого сейчас идут ожесточенные бои. Как заявляют российские паблики, помимо Благодатного армия РФ отступила и из соседнего села Нескучного.

Отметим, что данное видео разместили и на странице Сухопутных войск ВСУ.

Ранее "Страна" подробно анализировала ситуацию на южном фронте.

Напомним, в Минобороны заявили, что будут сообщать о взятии населенных пунктов после того, как ВСУ закрепятся там. И не будут "на каждое видео и пост оправдываться".

Тем временем война в Украине идет 473-й день. Мы следим за новостями 11 июня 2023 года в своем онлайне.

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