В сети появилось видео с украинскими военными из села Нескучное Донецкой области.

Соответствующие кадры публикуют бойцы 29-й бригады, которые заявляют, что 10 июня освободили Нескучное.

О том, что оттуда отступила армия РФ, накануне сообщали российские паблики.

Отметим, что позже некоторые российские Telegram-каналы заявили, что ВСУ вышли из Нескучного под ударами артиллерии. Но потом представитель российской "администрации" Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что, по состоянию на 16:00, Нескучное контролируют украинские войска.

Напомним, сегодня появилось видео из Благодатного Донецкой области, откуда вышли подразделения армии РФ, чтобы не попасть в окружение. Теперь в селе уже украинская армия.

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