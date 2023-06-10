Атаки под Великой Новосёлкой и под Ореховым "до сих пор не привели к освобождению ни городов, ни даже деревень".

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

"Россияне сражаются лучше, чем ожидалось" - статью под таким заголовком выпустила немецкая газета. Итоги контрнаступления Украины на юге страны, которому завтра, по мнению издания, исполняется неделя, вызвали "отрезвление".

Украинские источники поясняют, что нынешние атаки использовались только для проверки позиций противника и наблюдения за реакцией РФ.

Bild тоже допускает, что это могли быть отвлекающие действия, чтобы создать эффект неожиданности основного контрудара.

"Но даже если так, то потери все равно ощутимы. Российская армия нанесла тяжелые потери наступающей 47-й механизированной бригаде армии Украины. По данным инсайдеров, бригада потеряла до 15 танков и БМП западного образца", - говорится в статье.

"Уже точно ясно одно: тот, кто ожидал, что Украина быстро победит, как только получит западные танки и БТР, ошибался", - делает вывод издание. Также Bild сомневается по поводу "победы Украины до конца 2023 года" и считает, что наступательные операции ВСУ могут затянуться ещё на длительное время.

Военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке анализирует видео из российских пабликов, на котором дрон-камикадзе "Ланцет" поражает танк Leopard 2A6, после чего машина загорается.

Рёпке полагает, что изначально танк был оставлен на поле боя, но россияне решили его уничтожить, чтобы украинская армия не смогла эвакуировать бронемашину.

Ранее Рёпке заявил, что система ЗРК IRIS-T, пораженная в ходе боев под Запорожьем, уцелела и продолжает работать.

Война в Украине идет 472-й день. Мы следим за новостями 10 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 9 июня. Ночью Россия атаковала дронами Одесскую область. ОК "Юг" сообщает, что все "Шахеды" удалось сбить, но в результате падения обломков есть погибшие и раненые. На правом берегу Херсонской области остаются подтопленными 35 населенных пунктов, но вода понемногу отступает.

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Анализ военно-политической ситуации за минувшие сутки в блоге Олеси Медведевой.