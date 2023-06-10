Журналист Bild Юлиан Репке, ранее сообщивший о поражении ПВО IRIS-T на Запорожском направлении, заявил, что после удара российским беспилотником система продолжает оставаться в рабочем состоянии.

Об этом он сообщает в видеорепортаже со ссылкой на немецких чиновников.

"Я отметил, что система IRIS-T была поражена российским барражирующим боеприпасом "Ланцет", в то время как другой дрон, вероятно, тоже "Ланцет" или "Орлан-10", производил съёмку и координировал атаку на систему ПВО", - сказал Репке.

"Но вот что мы услышали от немецкой стороны. Мне сказали, что так и есть, было попадание по установке, но система ПВО не была уничтожена. Мои источники в немецком правительстве сообщили, что это не было прямое попадание. Ударный беспилотник разорвался очень близко от машины. Вокруг даже произошло возгорание или что-то подобное. Но сама система в рабочем состоянии", - добавил журналист.

Напомним, немецкий журналист подтверждал потерю ВСУ ЗРК Iris-T, не менее двух танков Leopard 2 и 13 БМП Bradley.

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