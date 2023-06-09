Газета Financial Times проанализировала роль спутников в современных войнах и риск их глобального отключения в результате хакерской атаки. Как пишет издание, масштабная война в Украине по сути началась с хакерской атаки на космическую компанию США.

Соответствующий материал опубликован на сайте издания.

"Мы все знаем, что первым "выстрелом" в нынешнем конфликте в Украине была кибератака на американскую космическую компанию", - сказал исполняющий обязанности национального кибердиректора США Кемба Уолден.

Заражение спутника KA-SAT компании Viasat вирусным ПО временно нарушило связь тысяч пользователей широкополосного доступа в Украине, Польше, Италии и Германии, где также пострадали 5 800 ветряков.

В дальнейшем в ходе войны американскую компанию также постоянно атаковали.

По данным ЦРУ, Китай создает сложное кибероружие, чтобы "не допускать, использовать или захватывать" вражеские спутники.

США свои возможности в этой отрасли предпочитают не разглашать, но в минувшее воскресенье с мыса Канаверал стартовала ракета SpaceX с американским правительственным спутником Moonlighter, описанным как "первая и единственная в мире хакерская песочница в космосе".

Только четыре страны имеют возможность уничтожить спутник с помощью ракеты: США, Китай, Индия и Россия. Но кто угодно, находясь где угодно, может взломать программное обеспечение спутника, пишет FT.

При этом эксперты говорят, что полностью обезопаситься от взлома невозможно и нужно быть готовым постоянно повышать свою защиту и оперативно ликвидировать последствия, подытоживает издание.

Напомним, США собираются за десять следующих лет в четыре раза увеличить число спутников на орбите Земли.

А недавно в МИД России обвинили Украину в попытке атаковать российские спутники связи на орбите.