Национальное управление военно-космической разведки (NRO) США планирует в течение следующих 10 лет в четыре раза увеличить число своих спутников на орбите.

Об этом говорится в релизе, опубликованном на сайте ведомства.

"В течение следующего десятилетия мы рассчитываем в четыре раза увеличить количество спутников, находящихся на орбите", - гласит текст.

Как отмечается на сайте NRO, эти спутники, "большие и маленькие", будут располагаться на разных орбитах, собирать и передавать "в десять раз больше сигналов и изображений", чем сейчас. Спутники будут объединять как государственные, так и коммерческие системы.

"NRO стремится ускорить наше преимущество в космосе. Мы продолжаем раздвигать границы и разрабатываем новые и более совершенные технологии, чтобы предоставлять важные разведданные нашим политикам, военным и другим пользователям именно тогда, когда они в них нуждаются. От этого зависит безопасность мира и нашей нации", - заявил глава NRO Кристофер Сколезе.

Ранее глава НАСА Билл Нельсон заявил, что США участвуют вместе с Китаем в гонке за первенство в космосе, а с Россией - сотрудничают.

На днях СМИ сообщили, что Москва экспериментировала с системами радиоэлектронной борьбы "Тобол", которая изначально предназначена для защиты российских спутников, чтобы помешать работе Starlink в Украине.